Жители уральского города за сутки перевели мошенникам почти два миллиона рублей

Аферисты действовали по стандартной схеме. фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области жители Сухого Лога за сутки перевели банковским мошенникам 1 945 000 рублей. Возбуждено два уголовных дела.

Как рассказал пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых, аферисты действовали по стандартной схеме: сообщали своим жертвам либо о подозрительном переводе, либо о попытке оформить на них кредит. Напуганные граждане брали займы под диктовку злоумышленников, а деньги переводили мошенникам на якобы безопасные счета.

Также мошенники часто представляются сотрудниками правоохранительных органов и сообщают, о расследовании по факту снятия денег со счетов граждан.

Похожая ситуация произошла 20 февраля с жителем Сухого Лога. Звонивший мужчина, представился сотрудником службы безопасности одного из банков и сообщил, что мошенники оформили на потерпевшего кредит. Чтобы не потерять деньги, ему якобы необходимо самому оформить другой кредит и перевести деньги на «специальный счёт». Пока мужчина шёл в банк, ему позвонил ещё один мошенник, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что уже занимается его делом.

В итоге потерпевший взял кредит на 365 тысяч рублей и, по указанию звонивших, перевёл их по различным номерам телефонов. Всего потерпевший произвёл в пользу аферистов 25 операции.

После этого аферисты ещё раз связались с пострадавшим и вновь рассказал похожую историю о том, что на него опять оформляется кредит, на этот раз 400 тысяч рублей. По словам мошенников, мужчине необходимо закрыть счёт в золоте, сняв с него все деньги. Мужчине вновь подчинился рекомендациям мошенников и перевёл им ещё 609 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма ущербы составила 945 тысяч рублей.

В тот же день, на аналогичную уловку попалась ещё одна жительница Сухого Лога: 34-летняя женщина отдала мошенникам один миллион рублей.

По словам Валерия Горелых при звонке «сотрудников банка» нельзя впадать в панику. Если они сообщают о попытке оформить кредит, запрашивают данные с карты или просят назвать коды или пароли, необходимо прекратить разговор и сообщить о случившемся в банк.

Напомним, это далеко не первый случай, когда жители Екатеринбурга и области становятся жертвами телефонных мошенников. Ранее сообщалось о жительнице Верхней Пышмы, у которой аферисты похитили по похожей схеме 4,5 млн рублей. В тот раз злоумышленники использовали подставные номера телефонов силовых ведомств. Также жертвой аферистов стал ещё один житель Верхней Пышмы - он перевёл мошенникам более двух миллионов рублей. В середине февраля от рук мошенников пострадала жительница Екатеринбурга,