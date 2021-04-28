«День рождения» скорой помощи, победитель турнира претендентов и юбилей екатеринбургского поэта: главное в номере «ОГ» за 28 апреля

Доброе утро!

Сегодня – официально во второй раз празднуется День работника скорой медицинской помощи. В памятную дату журналисты «Областной газеты» рассказали о том, как работает екатеринбургская неотложка. Сейчас в столице Среднего Урала – 122 бригады медиков на 12 подстанциях. Они круглосуточно выезжают на вызовы, оказывают медицинскую помощь и госпитализируют больных.

Вчера завершился турнир претендентов по шахматам. Но победителя узнали за тур до конца. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий гарантировал себе первое место и теперь сыграет в матче за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном. Корреспонденты «Облгазеты» наблюдали за триумфом российского шахматиста.

Сразу три повода есть в эти дни, чтобы пообщаться с екатеринбургским поэтом и педагогом Андреем Санниковым. 26 апреля он отметил 60-летний юбилей, сегодня в Доме писателей у него состоится творческий вечер, а кроме того, в издательстве «Кабинетный учёный» вышла его книга с непритязательным названием «Андрей Санников. Собрание стихотворений». Екатеринбургский поэт рассказал журналисту «Облгазеты» о том, почему его стихи будут читать и через 100 лет, и своём отношении к русскому рэпу.