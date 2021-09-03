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Общество / Происшествия
3 сентября 2021, 08:51

В Первоуральском ГО тушили семь садовых домов

Спасатели тушат садовые дома

О пострадавших не сообщается. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Первоуральском ГО сгорели пять садовых домов, ещё два дома повреждены огнём. Площадь пожара составила 364 кв. м.

Возгорание произошло в коллективном саду "№22" на ул. Учительской. На тушение семи садовых домов выезжали 18 спасателей на четырёх спецмашинах. Пожар удалось потушить накануне вечером, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловсской области. О пострадавших не сообщается.

Крупные пожары в садах произошли на этой неделе в Екатеринбурге. В ночь на 1 сентября садовые дома горели сразу в трёх СНТ. В СНТ "Энергостроитель" сгорело 10 садовых построек на площади 1000 кв. м. В СТ "Железнодорожник" при пожаре в доме на улице Воронина погиб ребёнок, ещё двое человек пострадали. Предположительно возгорание началось после растопки бани. Кроме того, в коллективном саду на Сибирском тракте на площади 100 кв. м огонь уничтожил дом и надворные постройки.

В тот же день в Екатеринбурге сгорели сараи на площади 150 квадратных метров. Страшное зрелище привлекло множество очевидцев. Фотокорреспондент "ОГ" оказался на месте происшествия и запечатлел пожар.

Областная газета Свердловской области

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