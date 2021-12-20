Около 300 ДТП зарегистрировано в Свердловской области

Водителей просят учитывать дорожные условия, соблюдать скоростной режим. Фото: пресс-служба регионального УГИБДД ГУ МВД России.

С пятницы по воскресенье на дорогах Свердловской области произошло около 300 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли пять человек, ещё 37 получили травмы.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе регионального УГИБДД ГУ МВД России, ситуацию осложнил снегопад. Изданию уточнили, что "всплеска по количеству ДТП нет", в прошлые выходные было так же. При этом погибших и пострадавших в авариях было больше - 3 и 18 человек соответственно.

Свердловчан предупреждают, что работы по ликвидации последствий снегопада продолжаются. Сотрудники ГИБДД контролируют качество уборки снега. Водителей просят учитывать дорожные условия, соблюдать скоростной режим.

В связи с изменением погодных условий состояние дорожного полотна меняется, необходимо помнить, что движение нужно осуществлять со скоростью, которая позволяет остановиться или выполнить манёвр в случае непредвиденной ситуации.

Ранее глава региона Евгений Куйвашев дал поручения областному минтрансу по борьбе с последствиями сильного снегопада. Он поставил задачу в кратчайшие сроки расчистить региональные дороги от снега и обеспечить безопасность автомобилей на дорогах.

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