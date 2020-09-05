Заморозки в Свердловской области сменятся потеплением до +21

В начале следующей неделе жителей уральской столицы ждёт небольшое потепление. Фото: Галина Соловьёва.

В начале следующей неделе жителей уральской столицы ждёт небольшое потепление. Температура воздуха в Екатеринбурге поднимется до +21º, однако в воскресенье в некоторых районах Свердловской области ожидаются заморозки.

Согласно данным Уральского гидрометцентра, ночью 6 сентября в некоторых районах Свердловской, Челябинской и Курганской областей ожидаются заморозки до -2º. Напомним, что первое осеннее похолодание пришло в Свердловскую область и Екатеринбург 2 сентября.

Днём в воскресенье воздух прогреется до +15...+20º, ожидается северо-западный ветер 4-9 м/с. В понедельник и вторник на Среднем Урале столбики термометров днём буду показывать +16...+21º. Местами возможен небольшой дождь.

В уральской столице в ближайшие три дня температура воздуха ночью вырастет с +6...+8º до +9...+11º. Начало недели порадует екатеринбуржцев тёплой погодой - столбики термометров поднимутся до +19...+21º. Ожидается переменная облачность, но без осадков.

Подробный прогноз погоды:

Фото: Уральский гидрометцентр

Напомним, что подключение жителей Екатеринбурга к отоплению планируется начать с середины сентября.

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