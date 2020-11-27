В Екатеринбургский зоопарк прибыли новые обитатели. Фото: пресс-служба зверинца.

В Екатеринбургском зоопарке объявили о прибытии новых обитателей. Животных доставили из Удмуртии, Ярославля, Челябинска и Омской области.

Как рассказали в пресс-службе зверинца, из Удмуртии прибыла пара австралийских сумчатых – сахарных поссумов. Кроме того, к барсуку Фродо из Большереченского зоопарка приехала юная самочка Мэри. Знакомство пары произойдёт весной, когда Мэри исполнится год.

Осваивают новое пространство и тропические еноты – кинкажу. Самка Лара приехала в подарок из Ярославля, а самец Леон был подарен челябинским зоопарком. В зоопарке надеются, что эта новая молодая пара продолжит традиции семьи старожилов зоопарка – пары кинкажу Кости и Кати, ежегодно дающей потомство.

Добавим, первые кинкажу в зоопарке появились 16 лет назад. Костя и Катя стали питомцами зверинца в июне 2004 года. Уже спустя год у молодой пары родился первенец – это был первый приплод, полученный в зоопарках России.

С тех пор детёныши кинкажу появляются на свет практически ежегодно. По традиции всех малышей тропических енотов в Екатеринбурге называются в честь родителей, на букву "К". Четырнадцатого детёныша кинкажу, рождённого в 2019 году, назвали Каем.

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