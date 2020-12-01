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Общество / Природа
1 декабря 2020, 16:52

Зелёную рощу в Екатеринбурге будут закрывать на ночь

парк Зелёная роща

Парк будет открыт для посетителей с 6:00 до 23:00. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге определили новый график работы парка «Зелёная роща». Он будет открываться для посетителей только с 6:00 до 23:00.

На ночь парк будут закрывать, чтобы уберечь его от вандалов. Такое решение приняли горожане, поучаствовавшие в опросе на сайте мэрии с 23 по 30 ноября. 61% проголосовавших выступил за сокращение времени работы Зелёной рощи.

Как сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы, новый режим работы начнёт действовать с середины декабря.

По словам председателя комитета благоустройства администрации города Тамары Благодатковой, в дальнейшем нерабочие часы смогут использоваться для проведения в парке различных работ, например, для акарицидной обработки.

Напомним, реконструкция Зелёной рощи завершилась в конце октября. Однако ещё до официального открытия общественной территории её начали разрушать: в парке сломали яблоню, украли газон и погубили несколько белок. Подрядчик пообещал за свой счёт устранить недостатки.

Областная газета Свердловской области

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Зелёную рощу в Екатеринбурге будут закрывать на ночь