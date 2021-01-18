В крещенскую ночь уральские синоптики обещают до -34 градусов мороза

В крещенскую ночь, с 18 на 19 января, в Свердловской области ожидаются морозы до -22...-27, на севере -29...-34 градусов. В Екатеринбурге похолодает до -25.
Сегодня, 18 января, синоптики Уральского гидрометцентра прогнозируют до -15...-20 градусов, переменную облачность, местами небольшой снег. В сам праздник Крещения Господнего ожидается до -15...-20, на севере -23...-28 градусов. Крещенские морозы задержатся на Урале минимум до середины недели.
Добавим, что наши предки верили, что если 19 января, на Крещение Господне день ясный и морозный, то стоит ждать неурожая. Если снега надует – хлеба прибудет.
Ранее "Областная газета" публиковала список купелей в Свердловской области. Всего их будет 108, в Екатеринбурге - 18 на шести водоёмах. Наибольшее количество купелей – 7, как и в прежние годы, обустроены на озере Шарташ.
Свердловские санврачи дали рекомендации к предстоящему православному празднику. Свердловчанам по-прежнему рекомендуется воздержаться от посещения мероприятий с массовым пребыванием людей. При участии в обрядовых мероприятиях гражданам необходимо соблюдать следующие рекомендации:
- адекватно оценить риски для своего здоровья и здоровья своих близких в связи с угрозой заражения COVID-19;
- остаться дома при любых недомоганиях;
- защитить органы дыхания медицинской маской;
- регулярно обрабатывать руки антисептиками;
- соблюдать социальную дистанцию в местах скопления людей, в том числе на улице.
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Какие сюрпризы готовит свердловчанам «небесная канцелярия»?