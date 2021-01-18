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Общество / Природа
18 января 2021, 08:05

В крещенскую ночь уральские синоптики обещают до -34 градусов мороза

Девушка купается в крещенскую ночь

В Свердловской области обустроят 108 купелей. Фото: Владимир Мартьянов

В крещенскую ночь, с 18 на 19 января, в Свердловской области ожидаются морозы до -22...-27, на севере -29...-34 градусов. В Екатеринбурге похолодает до -25.

Сегодня, 18 января, синоптики Уральского гидрометцентра прогнозируют до -15...-20 градусов, переменную облачность, местами небольшой снег. В сам праздник Крещения Господнего ожидается до -15...-20, на севере -23...-28 градусов. Крещенские морозы задержатся на Урале минимум до середины недели.

Добавим, что наши предки верили, что если 19 января, на Крещение Господне день ясный и морозный, то стоит ждать неурожая. Если снега надует – хлеба прибудет.

Ранее "Областная газета" публиковала список купелей в Свердловской области. Всего их будет 108, в Екатеринбурге - 18 на шести водоёмах. Наибольшее количество купелей – 7, как и в прежние годы, обустроены на озере Шарташ.

Свердловские санврачи дали рекомендации к предстоящему православному празднику. Свердловчанам по-прежнему рекомендуется воздержаться от посещения мероприятий с массовым пребыванием людей. При участии в обрядовых мероприятиях гражданам необходимо соблюдать следующие рекомендации:

  • адекватно оценить риски для своего здоровья и здоровья своих близких в связи с угрозой заражения COVID-19;
  • остаться дома при любых недомоганиях;
  • защитить органы дыхания медицинской маской;
  • регулярно обрабатывать руки антисептиками;
  • соблюдать социальную дистанцию в местах скопления людей, в том числе на улице.

    Сюжет

    Погода
    Какие сюрпризы готовит свердловчанам «небесная канцелярия»?

    Областная газета Свердловской области

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