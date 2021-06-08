Заморозки до -2 градусов ожидаются на севере Свердловской области

Минусовые температуры ожидаются только в низинах и на севере области. Фото: Оксана Жилина.

Уральские синоптики предупредили об ухудшении погодных условий. В Свердловской области прогнозируются заморозки.

По данным Уральского гидрометцентра, в ночь на 9 июня на севере и в низинах Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе, а также на поверхности почвы до -2°С. В остальной части региона будет +4...+9°С. Днём воздух прогреется до +17...+22°С.

Вместе с тем на Среднем Урале сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале). Пожары, в том числе возникают из-за поджигания тополиного пуха. Так, вечером в понедельник крупный пожар тушили в ЦПКиО Екатеринбурга.

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