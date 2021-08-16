Темы дня

Общество / Природа
16 августа 2021, 17:15

Свердловскую область на целую неделю окутает смог

Смог

Уральские синоптики предупреждают жителей Свердловской области о смоге. Фото: Павел Ворожцов.

Уральские синоптики предупреждают жителей Свердловской области о смоге. Неблагоприятные метеорологические условия будут сохраняться в регионе до конца недели.

Смог продержится на Среднем Урале с 20:00 16 августа до 20:00 22 августа.

"На территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", - сообщается на сайте Уральского гидрометцентра.

Последний раз дымка окутывала Свердловскую область в период с 11 по 14 августа.

Напомним, 9 августа "Областная газета" сообщала, что дым от лесных пожаров из Якутии добрался до Среднего Урала. Синоптики прогнозировали, что в среду, 11 августа, ветры в атмосфере над северной частью УрФО сменят направление и будут препятствовать проникновению новых порций дыма в Свердловскую область.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
16.08.2021, 18:59 / Общество
Новый учебный год в России начнётся очно
16.08.2021, 18:41 / Общество
В Свердловской области за выходные выявили 187 пьяных водителей
16.08.2021, 18:14 / Общество
Стадион «Динамо» в Екатеринбурге отремонтируют за счёт областного бюджета
16.08.2021, 17:43 / Общество
700 тысяч екатеринбуржцев присоединились к празднованию Дня города
16.08.2021, 17:37 / Общество
Больше 34 тысяч жителей Свердловской области пострадали от укусов клещей