Свердловскую область на целую неделю окутает смог

Уральские синоптики предупреждают жителей Свердловской области о смоге. Фото: Павел Ворожцов.

Уральские синоптики предупреждают жителей Свердловской области о смоге. Неблагоприятные метеорологические условия будут сохраняться в регионе до конца недели.

Смог продержится на Среднем Урале с 20:00 16 августа до 20:00 22 августа.

"На территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", - сообщается на сайте Уральского гидрометцентра.

Последний раз дымка окутывала Свердловскую область в период с 11 по 14 августа.

Напомним, 9 августа "Областная газета" сообщала, что дым от лесных пожаров из Якутии добрался до Среднего Урала. Синоптики прогнозировали, что в среду, 11 августа, ветры в атмосфере над северной частью УрФО сменят направление и будут препятствовать проникновению новых порций дыма в Свердловскую область.