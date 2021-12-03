В Екатеринбурге лёд припорошило снегом

В городе прошёл снегопад. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге прошёл снегопад. Он припорошил лёд, который образовался после дождя.

Снег накрыл центр города. Сегодня температура воздуха опускалась до -2°С. Согласно пронозу синоптиков Уральского гидрометцентра, уже в ночь на 4 декабря на Среднем Урале ожидается до -2...-7°С, на севере - до -10...-15°С, на крайнем севере до -20°С.

Фото: Галина Соловьёва

Новый памятник маршалу Жукову припорошило снегом. Его открыли 1 декабря на площади перед штабом Центрального военного округа. Новый скульптурное сооружение приурочили к 125-летию со дня рождения советского полководца.

Фото: Галина Соловьёва

Лёд на реках встал не полностью. Этой возможностью пользуются городские утки. МЧС предупреждают, что выходить на тонкий лёд - опасно для жизни.

Фото: Галина Соловьёва

В такую нестабильную погоду лучше одеваться потеплее. Некоторые горожане предусмотрительно подбирают одёжку и для своих питомцев.

Фото: Галина Соловьёва

Напомним, на неделе слой льда покрыл дороги и тротуары на большей части территории Свердловской области. Это создало проблемы и людям, и транспорту.