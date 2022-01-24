В Свердловской области обнаружили 17 тлеющих торфяников

Екатеринбург встретил в дымке третье утро подряд. Фото: Алексей Кунилов

Свердловские специалисты ведут наблюдение за 17 тлеющими торфяниками. При этом и МЧС, и Минприроды заявляют, что смог с этим никак не связан. Дымка в Екатеринбурге вызвана природными явлениями и безветренной погодой.

Торфяники тушить пока не будут. Заливать их водой в мороз технически невозможно, а закидывать снегом бесполезно. Подземные возгорания должны самоликвидироваться в результате понижения температур или после прохождения паводковых вод. Если весной тление очагов не прекратится, специалисты приступят к их ликвидации.

"Сегодня в области специалисты ведут наблюдение за 17 тлеющими торфяниками. Все они покрыты снежным покровом. Выбросы дыма, в том числе и на расположенном недалеко от города Палкинском торфянике, незначительны. Такой вывод позволяют сделать данные натурного обследования и информация видеосистемы обнаружения природных пожаров "Лесохранитель". Усиление тления торфа в зимний период, как правило, не происходит по причине низких температур и наличия снежного покрова", – приводит департамент информполитики региона слова замминистра природных ресурсов и экологии Свердловской области Андрея Курьякова.

Ранее в областном МЧС также поясняли, что запах гари в Екатеринбурге обусловлен тем, что в частном секторе активно используется печное отопление, а безветренная погода препятствует рассеиванию загрязняющих веществ в воздухе.

Напомним, что Екатеринбург встретил в дымке третье утро подряд. Синоптики Уральского гидрометцентра предупреждали о том, что смог накроет Свердловскую область до 26 января.

Осенью столицу Урала несколько недель накрывал смог от торфяных пожаров в микрорайоне Солнечном. Площадь возгорания составляла 120 гектаров, действовало 28 очагов. На территории вводился режим ЧС. В тушении были задействованы 409 человек и 124 единицы техники.