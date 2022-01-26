Предупреждение о смоге продлили в Свердловской области до 31 января

В выходные и в начале нынешней недели екатеринбуржцы жаловались на густой смог и запах гари. Предупреждение о смоге продлено. Фото: Павел Ворожцов

Уральские синоптики продлили предупреждение о смоге в Свердловской области. Оно действует уже пять дней и продлено ещё на пять суток, до 31 января.

"С 20 часов 26 января до 20 часов 31 января на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", — говорится в сообщении уральского гидрометцентра.

Добавим, что в ближайшие дни на Среднем Урале ветер по-прежнему будет слабым, неустойчивым. Главный синоптик Уралгидромета Галина Шепоренко сообщила, что безветренная погода сохранится до конца января. "В ближайший период ситуация в атмосфере изменится незначительно. По-прежнему циклоны будут внедряться на европейскую территорию России, засыпая её снегом, а Уралу достанутся крохи этих осадков", — рассказала она.

Напомним, что в выходные и в начале нынешней недели екатеринбуржцы жаловались на густой смог и запах гари. В МЧС и областном минприроды утверждали, что это связано с отсутствием ветра и использованием печного отопления в частном секторе.

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