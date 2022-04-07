На Среднем Урале с начала года зафиксировано 7 торфяных пожаров

Свердловские власти держат ситуацию с горением торфяников под контролем. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Екатеринбурге прошла пресс-конференция, посвящённая итогам проверок готовности регионов УрФО к пожароопасному сезону. На Среднем Урале уже зарегистрированы случаи возгорания торфяников.

По словам начальника департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олега Сандакова, с начала этого года в Свердловской области зарегистрировано 7 торфяных пожаров.

"Это было связано с тем, что установилась тёплая погода и поверхностный снег во многих местах таял. Поэтому стало заметно тление торфа, однако никакой угрозы оно не представляет. Местные власти держат ситуацию под контролем и применяют эффективный способ тушения", — пояснил Олег Сандаков на пресс-конференции в ТАСС-Урал.

В свою очередь государственный инспектор по пожарному надзору по Свердловской области Руслан Артемьев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону в регионе. На Среднем Урале угрозе лесных пожаров подвержены 527 населённых пунктов. На контроль взяты 576 территорий садоводства, более 70 организаций отдыха детей и более 100 объектов экономики. Везде будут проведены контрольно-надзорные мероприятия.

Кроме того, Руслан Артемьев подчеркнул, что в правительство Свердловской области уже было направлено предложение об установлении особого противопожарного режима на территории всего региона с 30 апреля. Наибольшее число лесных пожаров в этом году прогнозируется в конце апреля – начале мая, в конце июля – начале августа и в сентябре.

Напомним, в конце марта стало известно, что особый противопожарный режим будет введён в Екатеринбурге с 15 апреля.

В прошлом году работы по тушению торфяников около Солнечного начались 11 октября. Площадь возгорания составляла 120 гектаров, действовало 28 очагов. Тлеющие торфяники в Екатеринбурге удалось потушить только к 25 октября.