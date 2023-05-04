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4 мая 2023, 16:47

МЧС предупреждает об аномальной жаре на Среднем Урале

Фонтан в Екатеринбурге

Аномальная жара ожидается в Свердловской области с 5 по 8 мая. Фото: Галина Соловьева

С 5 по 8 мая в некоторых районах Свердловской области ожидается аномальная жара и ветер с порывами до 15 метров в секунду, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС со ссылкой на синоптиков.

Из-за жары на Среднем Урале сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность в лесах. МЧС рекомендует жителям соблюдать правила безопасности в аномально жаркие дни:

  • без необходимости не покидать дом,
  • держать зашторенными окна,
  • ночью открывать окна для проветривания,
  • не допускать перегрева тела,
  • пить достаточно жидкости,
  • не оставлять в закрытых машинах детей и домашних животных,
  • перед поездкой в автомобиле следует проветрить салон или включить кондиционер.

В МЧС напомнили, что в Свердловской области с 30 апреля действует особый противопожарный режим, запрещающий любые действия с открытым огнем. За нарушение правил предусмотрены штрафы: до 60 тысяч рублей для граждан, до 2 миллионов рублей для юридических лиц.

Ранее в Екатеринбурге был зафиксирован новый температурный рекорд мая. 

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Областная газета Свердловской области

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