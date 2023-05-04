МЧС предупреждает об аномальной жаре на Среднем Урале

С 5 по 8 мая в некоторых районах Свердловской области ожидается аномальная жара и ветер с порывами до 15 метров в секунду, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС со ссылкой на синоптиков.
Из-за жары на Среднем Урале сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность в лесах. МЧС рекомендует жителям соблюдать правила безопасности в аномально жаркие дни:
- без необходимости не покидать дом,
- держать зашторенными окна,
- ночью открывать окна для проветривания,
- не допускать перегрева тела,
- пить достаточно жидкости,
- не оставлять в закрытых машинах детей и домашних животных,
- перед поездкой в автомобиле следует проветрить салон или включить кондиционер.
В МЧС напомнили, что в Свердловской области с 30 апреля действует особый противопожарный режим, запрещающий любые действия с открытым огнем. За нарушение правил предусмотрены штрафы: до 60 тысяч рублей для граждан, до 2 миллионов рублей для юридических лиц.
Ранее в Екатеринбурге был зафиксирован новый температурный рекорд мая.
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