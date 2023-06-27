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Общество / Природа
27 июня 2023, 11:05

В Свердловской области минприроды установит границы 140 особо охраняемых природных территорий

Лес, скалы

Определение границ особо охраняемых территорий позволяет сохранить их уникальные природные компоненты. Фото: Галина Соловьева

До конца 2023 года министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области установит границы 140 особо охраняемых природных территорий областного значения. Всего в регионе 507 таких территорий, из которых у 226 границы уже установлены и внесены в единый государственный реестр недвижимости. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

По словам министра природных ресурсов и экологии региона Дениса Мамонтова, работы проводятся под контролем губернатора Евгения Куйвашева, который неоднократно подчеркивал необходимость системной работы по охране окружающей среды.

"Определить границы особо охраняемых природных территорий областного значения — значит обеспечить сохранность их уникальных природных комплексов и компонентов. Первоочередной задачей таких мероприятий является недопущение вовлечения в хозяйственный оборот и использования заповедных территорий не по назначению", — сказал Денис Мамонтов.

Отметим, что с 2012 года министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области ведет работу по установлению границ природных парков, государственных природных заказников, природных памятников, дендрологических парков и ботанических садов. В этом году запланировано установление границ в Верхне-Салдинском, Каменск-Уральском, Ивдельском, Ирбитском, Красноуфимском, Нижнесергинском, Сысертском и других муниципальных районах Свердловской области.

В 2024 году запланировано установить границы для оставшихся 141 особо охраняемой природной территории областного значения. На этом работа в данном направлении в Свердловской области будет полностью завершена.

Сохранение уникального природного достояния Урала для будущих поколений — одна из важнейших задач, решаемых в ходе реализации национального проекта "Экология" на территории Свердловской области. 

Напомним, ликвидация всех природных пожаров в Свердловской области позволила ослабить запрет на посещение особо охраняемых природных территорий. Туристам можно самостоятельно посещать их без сопровождения, но двигаться разрешено только по оборудованным маршрутам. С 23 июня в таком режиме работают природные парки региона "Оленьи ручьи", "Река Чусовая", "Бажовские места", заказник "Режевской". Также разрешено посещать лесные парки Екатеринбурга.

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Сюжет

Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

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