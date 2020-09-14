Екатеринбургская епархия анонсировала молебен на начало учебного года на Ганиной Яме

Молебен пройдёт в мужском монастыре Царственных страстотерпцев в урочище на Ганиной Яме у Поклонного креста. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В столице Урала пройдёт ещё один молебен на начало учебного года. Богослужение состоится 20 сентября в 13:00.

Оно пройдёт в мужском монастыре Царственных страстотерпцев в урочище на Ганиной Яме у Поклонного креста по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.

"Участники соберутся, чтобы призвать благословение и помощь от Бога на новый учебный год", - рассказали в Екатеринбургской епархии.

Ранее владыка Кирилл совершал молебен на начало учебного года 1 сентября в Храме-на-Крови.

Добавим, что в Екатеринбурге ежегодно совершаются молебны на начало и на окончание учебного года. Фоторепортаж с прошлогоднего богослужения 1 сентября можно посмотреть здесь. Обычно также проходит крестный ход, однако из-за коронавируса шествие в этом году заменено на молебен.

Читайте также:

В Екатеринбурге две школы открылись после карантина из-за COVID-19.