Темы дня

Общество / Религия
14 сентября 2020, 15:27

Екатеринбургская епархия анонсировала молебен на начало учебного года на Ганиной Яме

Дети на молебне

Молебен пройдёт в мужском монастыре Царственных страстотерпцев в урочище на Ганиной Яме у Поклонного креста. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В столице Урала пройдёт ещё один молебен на начало учебного года. Богослужение состоится 20 сентября в 13:00.

Оно пройдёт в мужском монастыре Царственных страстотерпцев в урочище на Ганиной Яме у Поклонного креста по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.

"Участники соберутся, чтобы призвать благословение и помощь от Бога на новый учебный год", - рассказали в Екатеринбургской епархии.

Ранее владыка Кирилл совершал молебен на начало учебного года 1 сентября в Храме-на-Крови.

Добавим, что в Екатеринбурге ежегодно совершаются молебны на начало и на окончание учебного года. Фоторепортаж с прошлогоднего богослужения 1 сентября можно посмотреть здесь. Обычно также проходит крестный ход, однако из-за коронавируса шествие в этом году заменено на молебен.

Читайте также:

В Екатеринбурге две школы открылись после карантина из-за COVID-19.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
14.09.2020, 17:20 / Общество
От гриппа привились почти 500 тысяч свердловчан
14.09.2020, 16:35 / Политика
Три новые партии смогут участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей
14.09.2020, 16:31 / Общество
В Свердловской области за неделю почти вдвое снизилась активность клещей
14.09.2020, 15:33 / Общество
"Мотив" протестировал в Екатеринбурге мобильную сеть 5G
14.09.2020, 15:27 / Общество
Екатеринбургская епархия анонсировала молебен на начало учебного года на Ганиной Яме