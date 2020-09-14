В Екатеринбурге две школы открылись после карантина из-за COVID-19

С сегодняшнего в этих школах начались очные занятия для всех обучающихся. Фото: Павел Ворожцов

Екатеринбургские школы №179 и 148 открылись после 14-дневного карантина. С 1 сентября они были переведены на дистант из-за подозрений на коронавирус у сотрудников.

С сегодняшнего в этих школах начались очные занятия для всех обучающихся, сообщили "Областной газете" в департаменте образования города. Закрытыми в Екатеринбурге остаются несколько классов в разных школах, точные данные изданию пообещали сообщить после 17:00. Ранее сообщалось о переводе на дистант отдельных классов в школах №16 и №20.

"Сегодня у нас было 1 сентября", - подтвердила "Облгазете" директор школы №179 (п. Северка, ул. Строителей, 48) Ольга Худякова: "14-дневный карантин в соответсвии с предписанием Роспотребнадзора об ограничительных мероприятиях закончился. За это время не было зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом среди детей. Сегодня на учёбу вышли все классы, занятия проводятся в полном объёме".

По словам Ольги Худяковой, на самоизоляции остаются пять педагогов. Они выздоровели, но ещё не получили результаты второго теста. Первый у всех показал отрицательный результат.

На прошлой неделе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявлял, что учебные заведения будут переходить в онлайн полностью, если заболеваемость COVID-19 среди детей и взрослых составит более 25%.

Читайте также:

В Свердловской области разрешили родителям переводить своих детей на дистанционное обучение.

Коронавирус добрался до школ и детсадов Качканара.