Глава Среднего Урала рассказал, в каких случаях школы будут переводить на дистант

Стало известно, какие школы будут переводить на дистанционное обучение. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области допускается возможность перевода школ на дистант. Учебные заведения будут переходить в онлайн полностью, если заболеваемость COVID-19 среди детей и взрослых составит более 25%.

Такое заявление сделал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на личной странице в Instagram. Он также напомнил, что ещё до начала учебного года были составлены чёткие инструкции, которых необходимо придерживаться при выявлении случаев коронавируса в школе.

В частности, заболевшие педагоги и школьники незамедлительно отстраняются от учебного процесса. Их коллеги и одноклассники сдают тест на COVID-19. До получения результатов весь класс переходит на дистант. Помещения, где находились заражённые, дезинфецируются.

Добавим, глава региона также сообщил о количестве школьников, которые вынуждены учиться из дома. Как ранее сообщала "Областная газета", из-за коронавируса на дистанционное обучение полностью перешли школы №148 и №179 – 1 354 ребёнка.

Кроме того, на дистанте оказались ещё четыре класса общей численностью 110 человек. Это учащиеся школ №16, №120, №180, и №97.

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