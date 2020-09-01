В Свердловской области на четыре дня открыли горячую линию по COVID-19 для родителей

Санврачи разъяснят новые требования законодательства, расскажут об индивидуальной профилактике и дадут рекомендации по частным ситуациям. Фото: Алексей Кунилов

Роспотребнадзор и Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области открыли горячую линию для родителей и педагогов по вопросам профилактики коронавируса. Она будет действовать до 4 сентября включительно.

Звонки будут приниматься с 8:30 до 17:00. Санврачи разъяснят новые требования законодательства, расскажут об индивидуальной профилактике и дадут рекомендации по частным ситуациям.

Публикуем телефоны горячей линии:

Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

Добавим, что с завтрашнего дня в свердловских школах начинаются уроки. Школьники сядут за настоящие, а не виртуальные парты. Масочный режим и перчатки будут действовать только для работников столовых. Будут открыты дополнительные входы, чтобы развести потоки детей. Классы будут учиться без перехода из кабинета в кабинет, за исключением уроков информатики, физики, химии, физкультуры и технологии.

Читайте также:

Евгений Куйвашев и Людмила Бабушкина поздравили свердловчан с Днём знаний.

"На орбите этот праздник каждый день": российские космонавты поздравили школьников с Днём знаний.

1 сентября в Екатеринбурге "заминировали" школы и детсады.