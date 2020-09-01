В Свердловской области на четыре дня открыли горячую линию по COVID-19 для родителей

Роспотребнадзор и Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области открыли горячую линию для родителей и педагогов по вопросам профилактики коронавируса. Она будет действовать до 4 сентября включительно.
Звонки будут приниматься с 8:30 до 17:00. Санврачи разъяснят новые требования законодательства, расскажут об индивидуальной профилактике и дадут рекомендации по частным ситуациям.
Публикуем телефоны горячей линии:
Добавим, что с завтрашнего дня в свердловских школах начинаются уроки. Школьники сядут за настоящие, а не виртуальные парты. Масочный режим и перчатки будут действовать только для работников столовых. Будут открыты дополнительные входы, чтобы развести потоки детей. Классы будут учиться без перехода из кабинета в кабинет, за исключением уроков информатики, физики, химии, физкультуры и технологии.
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