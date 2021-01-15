В Свердловской области сократится число крещенских купелей. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области на Крещение откроют 108 купелей. Это на 44 иордани меньше, чем в 2020 году.

Приёмка большинства купелей начнётся с 18 января. Особое внимание будет уделено обследованию дна и наличию деревянного короба, оборудованного двумя спусками, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Кроме того, сотрудники ГИМС проверят толщину льда у купелей. Исходя из этого, рассчитывается количество людей, которое одновременно может находиться на льду.

На сегодняшний день толщина льда на свердловских водоёмах в среднем от 40 до 60 см, поэтому количество людей около купели в среднем должно быть не более 40-50 человек одновременно.

В местах купаний будут обустроены 93 пункта обогрева, выставлены посты безопасности из числа спасателей, медиков, полиции, общественников. Более 1,5 тысячи человек будут дежурить с 18:00 18 января до 24:00 19 января.

Известно, что в Екатеринбурге на шести водоёмах будут оборудованы 18 купелей. Наибольшее количество купелей – 7, как и в прежние годы, обустроены на озере Шарташ.

Добавим, ранее власти Свердловской области рекомендовали воздержаться от участия в массовых купаниях в проруби во время православного праздника Крещения. При этом дополнительных ограничений из-за коронавируса вводить не планируется.

"Мы рекомендуем избегать мест массового скопления. Мы должны будем обеспечить безопасность тех, кто захочет окунуться в проруби и будем это делать, но советуем выбрать иной способ проявить свою воцерковлённость", – сказал замгубернатора Павел Креков.

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