Буддистов обязали покинуть монастырь на горе Качканар до 1 февраля

Если представители общины не освободят объект на горе Качканар до конца месяца, то "ЕВРАЗ КГОК" будет волен исполнять или не исполнять решение суда по сносу строящегося монастыря. Фото: Евгения Скачкова.

В Екатеринбурге состоялось совещание о безопасном функционировании сооружений буддистской общины "Шедруб Линг" на горе Качканар. По итогам встречи общине был выдвинут ультиматум: буддисты должны покинуть монастырь до 1 февраля.

Если представители общины не освободят объект на горе Качканар до конца месяца, то "ЕВРАЗ КГОК" будет волен исполнять или не исполнять решение суда по сносу строящегося монастыря.

"Нас оповестили, что исполнительное делопроизводство по сносу строений возобновили 18 января в результате заседания суда в Качканаре. Никто из членов общины заранее не был оповещён о заседании и на нём не присутствовал. Суд постановил, что через 30 дней взыскателем становится вместо министерства природных ресурсов - "ЕВРАЗ КГОК", - говорится в сообщении, опубликованном в группе буддистской общины "Шедруб Линг".

Напомним, в октябре Качканарский горно-обогатительный комбинат и буддисты с горы Качканар подписали соглашение, по которому все желающие могут посещать территорию монастыря два раза в неделю - в субботу и воскресенье, а также в дни буддистских праздников.

При этом буддисты отмечают, что одним из главных условий соглашения также было постоянное нахождение на территории монастыря как минимум двух представителей общины. Буддисты заявили, что им дали устное обещание, что этот вопрос будет рассмотрен, однако позже требование вернуться к этому условию игнорировалось.

В свою очередь вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько заявил, что "ЕВРАЗ КГОК" выполнил соглашения в полном объёме.

"Порядок посещения подготовлен с учётом требований безопасности при проведении буровзрывных работ. Безопасность людей - это основное и главное требование. Однако обязательства, которые взяла на себя буддистская община, не выполнены или выполнены не в полном объёме", - передаёт слова Сергея Бидонько департамент информполитики региона.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, которая также принимала участие в совещании, заявила, что власти Среднего Урала предпринимают все возможные меры, чтобы сохранить деятельность общины.

"Мне бы не хотелось, чтобы конфликт развивался. Сегодня делается всё возможное для сохранения деятельности буддистской общины в Качканаре, важно, чтобы это все понимали", - сказала омбудсмен.

Добавим, что в декабре 2020 года буддисты обратились к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой пересмотреть условия соглашения с компанией "ЕВРАЗ".

"Я всегда за то, чтобы договариваться. Есть решение суда у ЕВРАЗа по этому поводу. Мы усадили стороны за стол переговоров и, как мне казалось, обо всём договорились. У меня есть надежда, что мы решим этот вопрос до принудительного исполнения решения суда", - сказал глава региона во время большой пресс-конференции 22 декабря.

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