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Общество / Религия
29 апреля 2021, 10:31

Главный санврач Свердловской области призвал граждан встретить Пасху и Ураза-байрам дома

Пасха

Пасху рекомендуют отметить в кругу семьи, без посещения мероприятий с массовым пребыванием людей. Фото: Галина Соловьёва.

Жителей Свердловской области призвали встретить дома Пасху (будет отмечаться 2 мая) и Ураза-байрам (12-13 мая). С соответствующим обращениям выступил главный санврач региона Дмитрий Козловских.

Он напомнил, что впереди уральцев ждут два важных религиозных праздника. В эти дни "у верующих принято посещать храмы, участвовать в обрядовых мероприятиях, принимать гостей и навещать родственников". Однако в связи с пандемией коронавируса риски для здоровья населения остаются высокими.

"Чтобы защитить себя и своих родных от этой опасной инфекции, не омрачить светлые праздники, рекомендуем встретить Пасху и Ураза-байрам дома, в кругу семьи, без посещения мероприятий с массовым пребыванием людей", – сказал глава Управления Роспотребнадзора по области.

Тем, кто всё же планирует посетить храм, необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Также рекомендуется регулярно обрабатывать руки антисептиками.

Ранее сообщалось, что свердловские власти не планируют вводить дополнительные ограничения в связи с коронавирусом на Пасху.

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Областная газета Свердловской области

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