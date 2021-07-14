В Екатеринбурге возводят палаточный городок для участников Царских дней

В палаточном городке можно рассчитывать на кратковременный отдых, приём пищи, получение первичной медпомощи. Фото: Екатеринбургская епархия.

Рядом с Храмом-на-Крови для паломников, прибывших на Царские дни в Екатеринбург, ставят большие палатки. Они начнут принимать гостей с 9:00 15 июля.

Бесплатный палаточный городок будет функционировать круглосуточно и завершит свою работу в 12:00 17 июля. Возле храма также появится полевая кухня с традиционным меню: каша с рыбой, чай и хлеб. Кроме того, для удобства гостей предусмотрены камеры хранения, комната матери и ребёнка, туалеты, установлены баки с питьевой водой.

Как уточнили "Областной газете" в пресс-службе Екатеринбургской епархии, впервые в городке откроется ФАП. В нём паломники смогут получить врачебную консультацию и неотложную помощь.

В палаточном городке можно рассчитывать на кратковременный отдых, приём пищи, получение первичной медпомощи.

Изданию также уточнили, что палаточный городок будет функционировать с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Программу мероприятия смотрите здесь.

Добавим, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений обсудили традиционный крестный ход в Царские дни. Свердловские власти заявили, что договорились об отмене массового шествия с митрополией. Подробности тут.

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