Ночную Божественную литургию в Храме-на-Крови в Екатеринбурге возглавят восемь архиереев РПЦ

Главное событие Царских дней в Екатеринбурге состоится в ночь на 17 июля. Фото: Владимир Мартьянов

В главном событии Царских дней в Екатеринбурге — Божественной литургии — примут участие сразу восемь архиереев Русской Православной Церкви (РПЦ). Богослужение будет совершено в ночь на 17 июля в память о Царственных страстотерпцах на площади перед нижним приделом Храма-на-Крови.

Божественную литургию возглавят:

митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (С августа по декабрь 2020 года был викарием патриарха Московского и всея Руси с титулом «Бронницкий», а также наместником Московского Донского ставропигиального мужского монастыря).

митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий (С июля 1999 года являлся архиепископом Екатеринбургским и Верхотурским. В июле 2011 года назначен главой Среднеазиатского митрополичьего округа и постоянным членом Священного Синода РПЦ; освобожден от должности ректора Екатеринбургской духовной семинарии и назначен ректором Ташкентской духовной семинарии),

митрополит Челябинский и Миасский Алексий (до назначения в Челябинскую область служил в Нижнем Тагиле, Серове, Невьянске),

епископ Орский и Гайский Ириней (С 2004 года — представитель Молдавской митрополии в Москве; служил в Новоспасском ставропигиальном монастыре. С 2005 года — советник посла Молдавии в РФ),

епископ Исилькульский и Русско-Полянский Феодосий (После окончания Уральской государственной юридической академии в 2011 году был избран епископом Бишкекским и Киргизским. С июля 2014 года назначен Преосвященным Исилькульским и Русско-Полянским),

епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий (С декабря 2011 года по апрель 2021 года являлся епископом Каинским и Барабинским (Новосибирская область),

епископ Каменский и Камышловский Мефодий (В декабре 2013 года был избран епископом Каменским и Алапаевским),

епископ Златоустовский и Саткинский Викентий направления на служение в Челябинскую епархию в 2016 году служил во Владимирской области).

Как сообщили «Областной газете» в пресс-службе Екатеринбургской епархии, некоторые гости высокого сана уже прибыли в столицу Урала.

Напомним, 16-17 июля в Екатеринбурге пройдут главные события Царских дней, которые посвящены 103-летию памяти святых Царственных страстотерпцев.

Возле Храма-на-Крови установлены просторные палатки. В них паломники могут некоторое время отдохнуть, перекусить, оставить вещи на хранение. В полевой кухне предложат традиционное меню: каша с рыбой, чай и хлеб. Кроме того, предусмотрены комната матери и ребёнка, туалеты.

Организаторы уделяют особое внимание мерам безопасности, а также удобству для верующих во время проведения мероприятий. Впервые в палаточном городке открылся ФАП. В нём паломники смогут получить консультацию врача и неотложную помощь.

Екатеринбургская епархия обращается с просьбой к верующим соблюдать меры санитарной безопасности, пользоваться медицинскими масками, дезинфицирующими средствами и соблюдать социальную дистанцию.

С полной программой мероприятий можно ознакомиться здесь.

Добавим, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений обсудили крестный ход до Ганиной Ямы в Царские дни. Свердловские власти заявили, что договорились об отмене массового шествия с митрополией. Подробности тут.