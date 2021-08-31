Мэр Екатеринбурга анонсировал визит Патриарха Кирилла на 300-летие города

Патриарх Кирилл посещал Екатеринбургскую митрополию в июле 2018 года. Фото: Владимир Мартьянов.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал визит святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Главу РПЦ ждут в юбилейный для уральской столицы год.

Такое заявление градоначальник сделал в ходе заседания Совета неравнодушных, посвящённого подготовке к 300-летию города.

"Много знаковых мероприятий запланировано на юбилейный год. И царские дни с участием патриарха, и Екатерининская ассамблея", - сказал мэр.

Напомним, Патриарх Кирилл посещал Екатеринбургскую митрополию в июле 2018 года. Визит был приурочен к 100-летию мученического подвига царской семьи. Предстоятель Русской Церкви возглавил традиционный Царский крестный ход от места мученической кончины святых Царственных страстотерпцев до монастыря в урочище Ганина Яма.

Добавим, в 2021 году в Екатеринбурге также прошли Царские дни. В народном памятном крестном ходу от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы прошли около двух тысяч верующих. О том, как это было, смотрите тут.

На заседании Совета неравнодушных также обсуждалась тема появления в уральской столице Музея оружия по проекту британского архитектурного бюро.