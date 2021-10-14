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Общество / Религия
14 октября 2021, 07:15

Православные верующие празднуют Покров Пресвятой Богородицы

Сегодня престольный праздник отмечает Свято-Покровский женский монастырь в Верхотурье.

Сегодня престольный праздник отмечает Свято-Покровский женский монастырь в Верхотурье. Фото: Галина Соловьёва

14 октября православные христиане отмечают Покров Пресвятой Богородицы. Праздник символизирует защиту Богоматери, "укрытие" людей от бед.

По церковному преданию, Богородица в этот день в 910 году своим покровом защитила прихожан Влахернского храма в Константинополе от осады. Она покрыла молящихся своим платком, когда на Константинополь надвигались вражеские войска, после чего они отступили.

Сегодня престольный праздник отмечает Свято-Покровский женский монастырь в Верхотурье. В этом году старейшей женской обители Урала и Сибири исполнилось 400 лет.

Добавим, что в народе сегодняшний праздник называют Покров день и связывают его с наступлением климатической зимы. Считается, что какой Покров - такой будет и зима. Если к 14 октября берёзы остались без листьев, то зима выдастся тёплой. Откуда ветер на Покров - оттуда придут морозы: с севера - к холодной погоде, с юга - к тёплой, с запада - к снежной. К слову, сегодня синоптики прогнозируют юго-западный, южный ветер, а ухудшение погоды будет только на следующей неделе. Если не покрыл Покров землю (снегом) - не покроет и в Рождество.

В минувшую субботу у верующих была Покровская родительская суббота.

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Областная газета Свердловской области

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