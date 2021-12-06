Православные верующие отмечают День памяти Александра Невского

Имя св. Александра Невского главный храм уральского монастыря получил благодаря императору Александру І Благословенному. Он издал указ об учреждении в Екатеринбурге женского монастыря – единственного в то время на Урале. Фото: Екатеринбургская епархия

6 декабря Православная церковь отмечает День памяти святого благоверного князя Александра Невского. В Екатеринбурге праздничное богослужение сегодня проходит в Алекандро-Невском Ново-Тихвинском женском монастыре.

В канун дня памяти митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил всенощное бдение в храме во имя святого благоверного князя Александра Невского в селе Балтым. Храм этот был построен в 2005 году на месте разрушенной в 1935 году деревянной однопрестольной Параскевинской церкви, которая, в свою очередь, была перестроена из часовни 1860 года. Владыка Евгений поздравил верующих и преподал архипастырское благословение.

"Хотелось бы пожелать себе и каждому из вас искать возможности подражать святому князю и просить у Бога рассудительности, какова была у князя Александра Невского", - приводит пресс-служба Екатеринбургской епархии слова митрополита Евгения.

В этом году отмечалось 800-летие со дня рождения Александра Невского. В честь в этого в екатеринбургском парке "Россия – моя история" (ул. Народной воли, 49) открылась масштабная мультимедийная выставка "Александр Невский. Судьба России". По уральским и российским городам был запущен "Восточный крестный ход" - шествие с ковчегом с частицей мощей благоверного князя Александра Невского. Напомним, что почитание князя началось в этот день в 1263 году, после его погребения.

Добавим, что в эти дни для православных верующих продолжается последний в уходящем году пост - Рождественский. Это сорокадневный период подготовки к встрече Рождества Христова. В минувшую субботу православные верующие праздновали Введение во храм Пресвятой Богородицы.