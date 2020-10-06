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6 октября 2020, 16:02

Нобелевскую премию в области физики получили исследователи чёрных дыр

Нобелевские лауреаты

Награду присудили американцу Андреа Гезу, британцу Роджеру Пенроузу и немцу Рейнхарду Генцелю. Фото: twitter Нобелевской премии.

Лауреатами Нобелевской премии в области физики в 2020 году стали три исследователя чёрных дыр. Награду присудили американцу Андреа Гезу, британцу Роджеру Пенроузу и немцу Рейнхарду Генцелю.

Согласно информации на официальном сайте Нобелевской премии, Роджер Пенроуз удостоился премии за открытие факта, что формирование чёрных дыр является достоверным предсказанием общей теории относительности. В свою очередь Андреа Гезу и Рейнхарду Генцелю награду присудили за открытие супермассивного компактного объекта в центре Млечного Пути.

Роджер Пенроуз родился в 1931 году в Колчестере, Великобритания. На данный момент он занимается научной деятельностью в Оксфордском университете. Андреа Гез родился в 1965 году в Нью-Йорке, сейчас работает в Университете Калифорнии в Лос-Анджелесе. Рейнхард Генцель родился в 1952 году в немецком городе Бад-Хомбург-фор-дер-Хёэ. Сейчас он работает в Университете Калифорнии в Беркли и в Институте внеземной физики общества Макса Планка в Гарчинге, Германия.

В нынешнем году из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции традиционной церемонии вручения Нобелевских премий не будет, она пройдёт онлайн. Награды победителям вручат либо сотрудники посольств Швеции, либо лауреаты предыдущих лет.

Напомним, в прошлом году Нобелевскую премию по физике вручили за вклад в наше понимание эволюции Вселенной и места Земли в космосе.

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Нобелевская премия - 2020
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Областная газета Свердловской области

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