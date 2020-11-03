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3 ноября 2020, 16:15

Вице-президенту РАН Ирине Донник присвоено звание "Почётный гражданин Свердловской области"

Ирина Донник

Ирина Донник стала почётным гражданином Свердловской области. Фото: Алексей Кунилов.

Академик, вице-президент Российской академии наук Ирина Донник стала почётным гражданином Свердловской области. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Почётное звание присвоено Ирине Донник "за выдающиеся достижения в научной сфере жизни общества, способствовавшие укреплению и развитию Свердловской области". Полный текст документа будет опубликован в ближайшем номере "Областной газеты". 

Добавим, что учёный стала 81-м по счёту почётным гражданином Свердловской области. На прошлой неделе этого звания удостоился главный дирижёр – художественный руководитель Уральского академического филармонического оркестра, народный артист Российской Федерации Дмитрий Лисс. Также в этом году данное звание было присвоено профессору кафедры периодической печати и сетевых изданий факультета журналистики УрФУ Борису Лозовскому, директору Свердловской государственной академической филармонии Александру Колотурскому и учредителю группы компаний "Сима-ленд" Андрею Симановскому.

Ирина Донник родилась 2 июня 1955 года в Свердловске. С 2011 по 2017 год занимала должность ректора Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ). В 2017 году была избрана вице-президентом Российской академии наук, после чего решила покинуть пост ректора. 

"Областная газета" первой взяла у Ирины Донник интервью в её новом статусе. Тогда Ирина Михайловна рассказала, что покидает университет с грустью и гордостью. "Когда я стала ректором, наш вуз был на 43-м месте месте среди 55 аграрных высших учебных заведений страны, а теперь он устойчиво и не один год входит в первую пятёрку лучших", - поделилилась Ирина Донник.

Областная газета Свердловской области

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