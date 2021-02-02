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2 февраля 2021, 20:44

Владимир Путин поддержал предложение объявить 2023 год Годом математики

Владимир Путин

Владимир Путин также назвал отечественную школу математики "замечательной". Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин одобрил идею объявить 2023 год Годом математики. С такой инициативой выступил абсолютный победитель конкурса "Учитель года - 2020" Михаил Гуров.

"2023 год действительно рассматривается в Правительстве как год, который можно объявить годом математики. Безусловно, если Вы ещё как победитель такого престижного конкурса, будучи математиком, ставите об этом вопрос, мы это поддержим", - передаёт слова Владимира Путина пресс-служба Кремля.

Глава государства заявил, что в России создаётся четыре крупных математических центра, два из которых будут расположены в Москве, а ещё два - в Санкт-Петербурге и Новосибирске. Также Президент напомнил, что в 2022 году Россия принимает Международный математический конгресс, который проходит раз в четыре года.

Владимир Путин также назвал отечественную школу математики "замечательной".

"Мы гордимся нашей математической школой. Я уже много раз об этом говорил в последнее время: в общем-то, математика пронизывает всю нашу жизнь, все сферы деятельности, просто мы этого часто не замечаем", - сказал он.

Напомним, что сегодня Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции встречу с лауреатами Всероссийского конкурса "Учитель года - 2020". Он поздравил участников встречи и пообещал, что власти приложат все усилия, чтобы российские школы и образование были современными.

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Областная газета Свердловской области

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