Евгений Куйвашев поручил региональным министерствам проработать интеграцию искусственного интеллекта во все сферы жизни

По итогам дизайн-сессии Евгений Куйвашев дал ряд поручений по проработке озвученных инициатив. Фото: Полина Зиновьева

Укрепить лидирующие позиции Среднего Урала в значимых сферах для развития региона и для его жителей позволит применение искусственного интеллекта (ИИ). Речь идет о здравоохранении, образовании, природопользовании и других отраслях. Об этом губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил в ходе дизайн-сессии Сбера по искусственному интеллекту.

Свое видение внедрения и использования инновационных технологий презентовали главы министерств Свердловской области. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

"Думаю, ни для кого сегодня не секрет, что коммуникации, передача информации, а тем более применение искусственного интеллекта — одно из важнейших направлений. Тот, кто будет обладать этим инструментом, займет лидирующие позиции в бизнесе, в госуправлении, в финансах. Это мероприятие должно стать знаковым, а может и ежегодным. И, конечно, мы будем подводить итог, как мы это внедряем и реализуем", — сказал Евгений Куйвашев.

Фото: Полина Зиновьева

Участники дизайн-сессии, в том числе эксперты лаборатории искусственного интеллекта ПАО "Сбербанк", в командах рассматривали различные аспекты применения инновационных технологий в образовании, экологии, здравоохранении и жилищно-коммунальном хозяйстве. По итогам обсуждения были подготовлены конкретные предложения для цифровой трансформации Среднего Урала.

Так, одна из инициатив — применение машинного анализа данных в здравоохранении. Речь идет об обработке массива информации, включающей, в частности, рентгеновские снимки, снимки УЗИ и КТ. Этот метод может значительно повлиять на повышение качества диагностики и доступности медицинской помощи. Но прежде надо проработать вопрос безопасности использования персональных данных.

Для применения инноваций в сфере экологии региональное минприроды предложило прогнозировать возгорания с применением предиктивной аналитики по лесным участкам. Искусственный интеллект поможет сделать работу более результативной, а значит, снизить затраты на ликвидацию пожаров. Использование ИИ в сфере обращения с ТКО позволяет получать полную картину по всем местам сбора мусора и по мощностям, где перерабатывают и хранят отходы.

Фото: Полина Зиновьева

Работа общественного транспорта может стать комфортной для пассажиров и выгодной для перевозчиков. Искусственный интеллект позволит получать полную информацию о количестве людей, которые в определенные часы ждут транспорт, о времени его прибытия и востребованности маршрута. Это поможет эффективнее выстроить подходы к финансированию, когда перевозчики будут получать деньги за качество предоставленной услуги, а не из общего количества перевезенных пассажиров.

В прогнозировании и анализе потребностей в рабочих кадрах такжепоможет искусственный интеллект. Ранее Евгений Куйвашев заявил о подготовке масштабной реформы системы среднего профессионального образования в Свердловской области. По ее итогам колледжи и техникумы перейдут в ведение профильных министерств. Сегодня губернатор еще раз подчеркнул необходимость усиления подготовки кадров на Среднем Урале.

Фото: Полина Зиновьева

"Сбером накоплен большой опыт в области цифровизации и внедрения технологичных решений на основе искусственного интеллекта. Мы рады делиться своими компетенциями и экспертизой в этой сфере и вместе с правительством региона работать над запуском сервисов и услуг, которые сделают жизнь свердловчан более комфортной", — сказал председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

По словам директора-начальника центра индустриальных внедрений AI Сбербанка Андрея Шабанова, искусственный интеллект имеет множество сфер применения — это здравоохранение, промышленность, строительство, образование, сельское хозяйство, экология и другие.

Фото: Полина Зиновьева

"По нашим оценкам, внедрение ИИ в среднем повышает эффективность любых рабочих процессов в 5–7 раз. Решения на основе искусственного интеллекта имеют огромный потенциал для повышения качества жизни и стимулирования экономического роста", — отметил представитель Сбербанка.

По итогам дизайн-сессии Евгений Куйвашев дал ряд поручений по проработке озвученных инициатив. В течение года многие из них могут стать реальными проектами. Глава региона подчеркнул, что искусственный интеллект — это только инструмент в реализации задач.

Сбер является центром компетенций федерального проекта "Искусственный интеллект" и реализует соглашение с Правительством РФ о развитии высокотехнологичной отрасли "Искусственный интеллект". Банк участвует в реализации Национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года.

Фото: Полина Зиновьева

Отметим, дизайн-сессия прошла на площадке первого в России технологического хаба Сбера для IT-специалистов. Евгений Куйвашев принял участие в запуске его работы в 2022 году и отметил, что объект станет новым окном возможностей для цифровой трансформации Свердловской области.

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