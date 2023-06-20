В свердловских колледжах и техникумах стало больше бюджетных мест для будущих металлургов, машиностроителей и IT-специалистов

Количество бюджетных мест в колледжах и техникумах регулируется в соответствии с трендами на рынке труда. Фото: Павел Ворожцов

В организациях среднего профессионального образования Среднего Урала стартовала приемная кампания. На места, финансируемые из регионального бюджета, примут более 24 тысяч будущих студентов. Свыше 5 тысяч мест заявлено для обучающихся в рамках федерального проекта "Профессионалитет". На металлургические, машиностроительные и IT-специальности планируется набрать более 4 тысяч студентов.

Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, количество бюджетных мест в колледжах и техникумах регулируется в соответствии с трендами на рынке труда. Значительная часть мест занята специальностями промышленного и металлургического сектора. Это обусловлено экономической спецификой региона и запросами предприятий на профессиональные кадры.

Напомним, в 2022 году по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева регион включился в реализацию проекта "Профессионалитет". В этом году восемь кластеров с участием 57 колледжей и техникумов начнут свою работу. Инновационная образовательная программа предполагает участие работодателей в качестве наставников и гарантированное трудоустройство. В кластерах будут проходить обучение специалисты для отраслей металлургии, машиностроения, строительства, педагогики, сферы туризма и услуг. Таким образом, уже через два года на предприятия области придут работать более 4 тысяч молодых специалистов.

По словам министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрия Биктуганова, на протяжении двух лет наиболее востребованными на рынке труда остаются специальности, связанные с IT-технологиями.

"В ответ на запрос времени в прошлом году мы заявляли 1 715 бюджетных мест по направлению IT, в этом году — уже 2 050. Речь идет об IT, информационной безопасности, электронике, радиотехнике и системах связи", — рассказал Юрий Биктуганов.

Среди абитуриентов также востребованы направления, связанные с архитектурой и дизайном, правовыми специальностями, сельским хозяйством.

Документы абитуриенты могут подать как онлайн, так и офлайн. Приемная кампания завершается 15 августа. Прием в колледжи и техникумы ведется на общих основаниях, при этом есть перечень специальностей, которые требуют дополнительных экзаменов. Если на определенные направления и специальности число поданных заявлений превышает количество бюджетных мест, отбор происходит на конкурсной основе.

Ранее "Областная газета" писала, что Свердловский областной медколледж увеличил набор первокурсников.

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