Передовые уральские колледжи презентуют свои образовательные программы в Единый день профориентации

Абитуриенты и их родители познакомятся с программами обучения и профессиями, которые можно освоить в рамках "Профессионалитета". Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области 22 апреля наряду с другими регионами стартовал Единый день профориентации. День открытых дверей организован в уральских колледжах, которые являются учебными центрами в образовательно-индустриальных кластерах.

Абитуриенты и их родители познакомятся с программами обучения и профессиями, которые можно освоить в рамках "Профессионалитета", реализующегося по национальному проекту "Образование". Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Единый день профориентации проходит в колледжах 5 кластеров: машиностроительного, 3 металлургических и строительного. Среди них:

Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж имени А. А. Евстигнеева,

Первоуральский металлургический колледж,

Полевской многопрофильный техникум имени В. И. Назарова,

Каменск-Уральский политехнический колледж,

Уральский колледж технологий и предпринимательства и другие.

Индустриальные партнеры проекта — РУСАЛ, Северский трубный завод, Синарский трубный завод, CYBERSTEEL, ВСМПО-АВИСМА, Севуралбокситруда, Атомстройкомплекс, Группа НЛМК и другие — покажут абитуриентам свои производственные площадки.

Напомним, в 2022 году по инициативе Евгения Куйвашева Свердловская область включилась в федеральный проект "Профессионалитет". Развитие учебно-производственных центров, когда предприятия выступают основными заказчиками рабочих кадров, кардинально изменило процесс обучения в колледжах и техникумах. Учебные пространства превратились в роботизированные участки с современными цифровыми лабораториями, соответствующие требованиям реального производства. Теперь образовательная программа — это практическая подготовка специалиста под запрос конкретного предприятия. Участниками первого набора студентов "Профессионалитета" стали около 2,5 тысячи человек.

По словам министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрия Биктуганова, ожидается, что в этом году на программы "Профессионалитета" будут поступать более двух тысяч абитуриентов.

" Этот год подтвердил заинтересованность ребят и их родителей в обучении современным рабочим профессиям. Я сам, встречаясь со студентами, видел, как у них горят глаза, как им интересно с первых дней учебы выходить на площадки, пробовать оборудование. И главный мотивирующий фактор здесь — гарантированное трудоустройство после завершения образования", — рассказал Юрий Биктуганов.

Отметим, в объявленный президентом России Владимиром Путиным Год педагога и наставника в регионе должны появиться еще 2 кластера по "Педагогике", также могут получить развитие такие направления, как "Туризм и сфера услуг" и "Правоохранительная сфера и управление".

В Свердловской области с 2012 года по инициативе губернатора выстроена система взаимодействия учреждений среднего профобразования и объединений работодателей в вопросе подготовки квалифицированных рабочих кадров под нужды предприятий. С 2015 года по решению Евгения Куйвашева в Свердловской области реализуется программа "Уральская инженерная школа". Она направлена на подготовку инженерных кадров для современной индустрии. На Среднем Урале при участии вузов и крупных промышленных предприятий выстроена комплексная система подготовки кадров: от школьной профориентации до переподготовки и повышения квалификации специалистов в соответствии с требованиями времени.

Напомним, ранее Евгений Куйвашев озвучил инициативы по решению кадрового вопроса в свердловской промышленности.

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