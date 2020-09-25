Экипаж на МКС снова изолируется в российском сегменте

В конце августа экипаж уже изолировался на три дня в российском модуле "Звезда". Там были обустроены спальные места и зона умывания. Фото: страница Ивана Вагнера в соцсетях

Выходные 26 и 27 сентября экипаж Международной космической станции проведёт в российском сегменте. На станции продолжают искать источник утечки атмосферы.

Об этом сообщил Роскосмос, отметив, что безопасности касмонавтов ничего не угрожает.

"Экипаж будет штатно выполнять все запланированные работы", - подчеркнули в Госкорпорации.

В "космической командировке" сейчас находятся космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и астронавт НАСА Кристофер Кэссиди. Они прибыли на станцию 9 апреля, в октябре ожидается из возвращение на Землю. В конце августа экипаж уже изолировался на три дня в российском модуле "Звезда". Тогда Иван Вагнер назвал это "изоляцией в квадрате".

"Причиной тому послужила слабая утечка атмосферы из объёма станции. Нет поводов для беспокойств! Утечка не сильно превышает допустимые требования и компенсируется станционными средствами регенерации и доставляемым грузовыми кораблями газом. Зачем мы изолировались? Чтобы найти модуль, в котором эта утечка", - рассказывал в августе российский космонавт. Экипаж брал с собой необходимое количество воды, еды и гигиенических средств. Так, вероятно, будет и в этот раз. "Оборудовали зону умывания в грузовом корабле, подготовили для Криса место "ночёвки" в "Поиске". Крис растянул спальный мешок как гамак, получилось очень даже неплохо. Мы обеспечены всем необходимым, и даже можем выполнять физические тренировки и эксперименты по наблюдению Земли", - писал тогда Иван Вагнер.

Напомним, что два года назад - в августе 2018 года - на МКС уже падало давление. Тогда космонавты обнаружили дыру в обшивке корабля пилотируемого "Союза МС-09". Отверстие было оперативно запечатано. Его обследовал в том числе находившийся тогда на борту станции космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев. Причина появления дыры до сих пор не названа.