Три космонавта за три часа долетели до МКС

Новый экипаж пробудет на МКС 177 суток. Фото: Роскосмос

Пилотируемый корабль "Союз МС-17" с тремя космонавтами на борту успешно пристыковался к модулю "Рассвет" российского сегмента Международной космической станции. Он долетел за рекордное время - 3 часа и 3 минуты, совершив два витка вокруг Земли.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала сегодня с Байконура в 10:45. Уже в 13:48 корабль пристыковался к станции. Открытие люков состоится через два часа. Трёх космонавтов - Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова и Кэтлин Рубинс - встретят находящиеся на борту "орбитального дома" Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Кристофер Кэссиди. После этого состоится традиционный сеанс с Землёй.

Ранее российский космонавт Иван Вагнер заснял полёт ракеты из космоса.

Фото: Иван Вагнер

Фото: Иван Вагнер

Новый экипаж пробудет на МКС 177 суток. Уже находящийся на борту - ещё неделю (общая продолжительность их экспедиции составит 196 суток), после чего 22 октября вернётся на Землю.

Космический корабль "Союз МС-17" доставил на МКС в том числе дополнительное оборудование и герметический материал для устранения утечки воздуха в российском модуле "Звезда". С августа экипаж на станции устанавливает её место и причину и уже дважды изолировался ради этого. Ожидается, что прибывшие космонавты Роскосмоса смогут выйти в открытый космос в феврале 2021 года.