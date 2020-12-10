В 2021 году землян ждут два лунных и два солнечных затмения

В этом году землян ещё ждёт полное солнечное затмение, однако его не увидят жители России. Фото: Московский планетарий

2021 год подарит жителям Земли два лунных и два солнечных затмения. Жители России смогут наблюдать только кольцеобразное затмение Солнца 10 июня и частное затмение Луны 19 ноября.

Полное затмение спутника Земли произойдёт 26 мая, огненной звезды - 4 декабря. Однако они не будут видны россиянам.

"В России можно будет наблюдать кольцеобразное солнечное затмение, его будет видно на территории Якутии. Луна не сможет заслонить Солнце полностью, поэтому его края будут ярко светить. В ноябре жители Иркутска в случае благоприятных погодных условий смогут наблюдать частное лунное затмение", - рассказал ТАСС директор астрономической обсерватории Иркутского государственного университета Сергей Язев.

Напомним, что в 2020 году произошло сразу четыре лунных затмения: 10 января, 5 июня, 5 июля и 30 ноября. Одно солнечное затмение (кольцеобразное) состоялось 21 июня. Второе - полное ожидается вечером 14 декабря. Правда, в России оно будет недоступно для наблюдений. Полная фаза затмения продлится 130 минут и пройдёт узкой полосой лунной тени по территории Чили и Аргентины. Частные фазы затмения будут видны в Южной Америке, Полинезии, Антарктиде и Африке.

Справка: Лунные затмения происходят в полнолуние, когда Земля оказывается на одной линии между Солнцем и Луной, последняя при этом заходит в конус тени нашей планеты. Кольцеобразное солнечное затмение - это затмение Солнца, при котором земную поверхность пересекает конус-продолжение лунной тени (Луна слишком далеко от Земли, чтобы полностью закрыть Солнце).