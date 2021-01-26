Названы имена космических туристов, которые отправятся к МКС на американском корабле

Сейчас на борту орбитального дома находятся 7 человек. Первые трое - прибыли на МКС на российском "Союзе", остальные - на американском корабле. Фото: Сергея Кудь-Сверчкова

В американской компании Axiom Space определились, кого отправят на Международную космическую станцию в качестве туристов. Они полетят на корабле Crew Dragon корпорации SpaceX Илона Маска.

Ожидается, что космическим туризмом займутся предприниматель Ларри Коннор из США, канадский инвестор Марк Пэти и бизнесмен из Израиля Эйтан Стиббе. Они полетят вместе с бывшим астронавтом NASA командиром Майклом Лопесом-Алегрией. Ожидается, что туристы проведут на орбите около 10 дней.

"Каждый из них пройдёт обучение, чтобы жить и работать на Международной космической станции, при условии окончательного одобрения НАСА и международными партнёрами МКС", - говорится на сайте компании.

Известно, что Axiom Space в 2020 году заключила соглашение со SpaceX об отправке трёх космических туристов. Даты осуществления миссии не уточняются.

К слову, Роскосмос ранее заявлял о планах по отправке двух туристов к МКС до конца 2021 года. Накануне в Госкорпорации сообщили, что рассчитывают запустить в космос четырёх туристов в 2022-2023 годах на кораблях "Союз МС". Их имена не раскрываются.

Напомним, что туристов на МКС не было более 10 лет. Последний космонавт-любитель побывал на МКС осенью 2009 года. Тогда станцию посещал основатель Cirque du Soleil Ги Лалиберте. Всего по программе космического туризма Роскосмоса и компании Space Adventures было отправлено семь человек.