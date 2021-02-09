Космические спасатели ЦВО получили новый спускаемый аппарат для тренировок

Новый аппарат обладает всем необходимым функционалом для точной имитации обстановки при приземлении и эвакуации космонавтов. Фото: пресс-служба ЦВО

Авиационное объединение ЦВО получило новый спускаемый аппарат корабля "Союз МС". Он будет использоваться в качестве тренажёра для отработки навыков эвакуации космонавтов.

Новое тренировочное оборудование - действующий аппарат - пришло на смену устаревшему образцу.

"Использование нового спускаемого аппарата позволит повысить качество подготовки специалистов, участвующих в реализации государственных космических программ, за счёт более точного воспроизведения учебно-тренировочной обстановки", - передаёт пресс-служба Центрального военного округа слова начальника поисково-спасательной и парашютно-десантной службы Евгения Солнцева.

Напомним, что космические спасатели ЦВО постоянно обеспечивают запуски и посадку пилотируемых космических кораблей. За 20 лет они встречали космонавтов 80 раз и 78 раз провожали их на МКС. Специалисты эвакуировали уже более 200 космонавтов после их возвращения на Землю на аппаратах "Союз МС".

14 октября 2020 года на Международную космическую станцию были отправлены с Байконура космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс. Ожидается, что они вернутся на Землю через 177 суток после отбытия - в апреле 2021 года. Их посадку снова будут обеспечивать специалисты ЦВО.

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