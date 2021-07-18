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Общество / Космос
18 июля 2021, 08:56

Жители Екатеринбурга увидят пролетающую рядом с Луной МКС

МКС летит над Землёй

Наблюдать за МКС, которая показывается на несколько минут в виде букв "Н" или "Г" для наблюдателей с Земли, можно по вечерам и после полуночи. Фото: космонавта Олега Новицкого

18 и 20 июля вечером Международная космическая пролетит рядом с Луной. Жители Екатеринбурга сначала смогут уловить момент, когда МКС будет видна под спутником Земли, а затем - когда станция пересечёт лунный диск.

Очередной благоприятный период для наблюдений за станцией на Среднем Урале начался с 11 июля и продлится до 20-х чисел. Наблюдать за МКС, которая показывается на несколько минут в виде букв "Н" или "Г" для наблюдателей с Земли, можно по вечерам и после полуночи.

"18 июля в Екатеринбурге будет видно, как МКС пролетит рядом с Луной (в 22:08), а 20 июля в 18:59 вечером пересечет лунный диск", - рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

В мае пролетающую станцию на фоне Луны могли заметить жители Арамиля и Дегтярска.

Сейчас на борту орбитального дома находятся два российских космонавта – Олег Новицкий и Пётр Дубров. В октябре они будут встречать актрису Юлию Пересильд и режиссёра Клима Шипенко, которые прилетят снимать космический фильм.

24 июля полная Луна пройдёт южнее Сатурна. А 26 июля - южнее другой планеты-гиганта - Юпитера.

Фото: представлено Владиленом Санакоевым

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