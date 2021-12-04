4 декабря произойдёт полное затмение Солнца

Затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода, период между ними – две недели. Фото: Галина Соловьёва

Сегодня, 4 декабря днём произойдёт полное затмение Солнца. Однако наблюдать явление частично можно будет только в Антарктиде, а также в некоторых частях южной Африки, на юге Южной Америки и в южных акваториях Тихого, Атлантического и Индийского океанов.

Полная фаза затмения начнётся в 12:00 в южной зоне Атлантического океана, к востоку от Фолклендских островов. Она будет видна на восходе и продлится всего 1 минуту 28 секунд. Лунная тень сначала будет двигаться на юго-восток, а затем повернёт к югу. С побережья Антарктиды будут наблюдаться последние минуты полной фазы солнечного затмения (около 13:06).

"4 декабря расстояние от Земли до Луны составляет 360 104 км, а средняя длина лунной тени составляет 373 320 км. При этом видимый диаметр Луны в 1,0367 раз больше видимого диаметра солнечного диска, поэтому Луна полностью закроет Солнце. Максимума затмение достигает в точке с координатами 76.8° южной широты, 46.2° западной долготы, длится в максимуме 1 минуту 54 секунды, а ширина лунной тени на земной поверхности составит 419 километров", - рассказали в Московском планетарии.

Затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода, период между ними – две недели. Во время этих небесных спектаклей Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Луна, то люди наблюдают солнечное затмение, а если Земля, то лунное.

Напомним, что видимое на территории России лунное затмение произошло две недели назад. Российскому космонавту удалось заснять явление с борта МКС.

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Фото: Московский планетарий