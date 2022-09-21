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21 сентября 2022, 18:59

Российско-американский экипаж отправился на МКС на ракете "Союз"

Космонавты

Для уральца Сергея Прокопьева этот полет станет вторым в карьере. Фото: сайт Роскосмоса

В среду, 21 сентября, с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-22" ("К. Э. Циолковский"). Российско-американский экипаж в составе Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта NASA Франциско Рубио отправился на МКС.

Стыковка корабля к малому исследовательскому модулю "Рассвет" российского сегмента станции намечена на 20:11 по московскому времени. На МКС их ждут 7 космонавтов.

"Это был 13-й пуск российской ракеты-носителя в 2022 году и 5-й — с космодрома Байконур. Для "Союза-2.1а" данный полет стал 55-м, для кораблей семейства "Союз" — 172-м в истории. Ракета "Союз-2.1а" изготовлена ракетно-космическим центром "Прогресс", корабль "Союз МС-22" — ракетно-космической корпорацией "Энергия" имени С. П. Королева", — сообщается на сайте Роскосмоса.

Для уральца Сергея Прокопьева этот полет станет вторым в карьере — впервые он отправился на орбиту Земли в 2018 году.

Во время 68-й длительной экспедиции на МКС, которая должна продлиться 188 суток, будут совершены 5 выходов в открытый космос по российской программе, проведение научно-прикладных исследований, а также прибытие российских грузовых кораблей "Прогресс МС-21" и "Прогресс МС-22".

Напомним, в конце августа "Областная газета" писала об изменениях в составе экипажа. Изначально к экспедиции на МКС готовилась тройка российских космонавтов, однако после подписания соглашения о перекрестных полетах состав экипажа кораблей был изменен. Фрэнк Рубио отправится на российском "Союзе", а его место в Crew Dragon займет Анна Кикина.

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Областная газета Свердловской области

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