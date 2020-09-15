Евгений Куйвашев поучаствовал в обсуждении проекта по развитию спорта в РФ до 2030 года

Евгений Куйвашев рассказал о развитии физкультуры и спортивной инфраструктуры в Свердловской области. Фото: Алексей Кунилов.

Члены рабочей группы по подготовке Совета при Президенте РФ по развитию спорта и физкультуры обсудили стратегию развития данной сферы до 2030 года. В заседании, которое прошло под руководством помощника Президента Игоря Левитина и губернатора Приморского края Олега Кожемяко, принял участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Обсуждались итоги реализации федеральной целевой программы по развитию спорта и физкультуры в РФ на 2016 - 2020 годы, а также подходы к формируемому проекту Стратегии-2030. Все предложения, высказанные в ходе заседания, и материалы будут представлены Президенту РФ Владимиру Путину, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Евгений Куйвашев рассказал о развитии физкультуры и спортивной инфраструктуры в Свердловской области.

"Сегодня систематически занимаются физкультурой и спортом более 44% жителей региона — это более 1,7 млн человек. У нас большой опыт организации спортивных мероприятий разного формата и масштаба: от небольших турниров до крупнейших российских и мировых первенств", - заявил глава Среднего Урала.

Также Евгений Куйвашев подчеркнул, что форум "Россия - спортивная держава", который предположительно пройдёт в начале октября, станет первым международным событием, которое пройдёт в очном формате после снятия ограничений по коронавирусу в Свердловской области. По его словам, спортивный форум и Всемирный саммит спорта и бизнеса "СпортАккорд", который состоится в 2021 году, станут важными событиями для подготовки региона к Универсиаде-2023 года.

Напомним, в начале июня Игорь Левитин сообщал, что в конце сентября - начале октября Владимир Путин может приехать в Екатеринбург, где он проведёт заседание Совета по развитию физкультуры и спорта.

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