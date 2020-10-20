Форум "Россия - спортивная держава" вместо Екатеринбурга пройдёт в Казани

Леонид Рапопорт рассказал о переносе форума в Казань. Фото: Галина Соловьева

Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава», который должен был состоятся в Екатеринбурге, пройдёт осенью следующего года в Казани.

Эту информацию подтвердил ТАСС министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

По его словам, теперь город будет более тщательно готовиться к другому мероприятию – саммиту «Спорт-Аккорд».

Напомним, что изначально форум «Россия – спортивная держава» должен был состояться в Екатеринбурге с 5 по 7 октября 2020 года. Затем было принято решение о переносе мероприятия на другие даты. Но на какие – не уточнялось. Сейчас форум перенесли в другой город.

Форум «Россия – спортивная держава» был учреждён в 2009 году указом Президента Российской Федерации. Самый первый прошёл в Казани. Также его принимала Москва, Саранск, Якутск, Чебоксары, Владимирская область, Ульяновск, Нижний Новгород.

Участниками форума «Россия – спортивная держава» становятся руководители регионов, международных спортивных федераций, представители бизнеса и спортивной науки, известные тренеры и спортсмены. Традиционно мероприятие объединяет более трёх тысяч участников.

В этом году в рамках форума должно было пройти заседание Совета по развитию спорта и физкультуры при участии Президента РФ Владимира Путина, оно, напомним, состоялось онлайн.