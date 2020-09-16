В Екатеринбурге перенесён спортивный форум, который должен был посетить Владимир Путин

В рамках этого мероприятия должно было пройти заседание Совета по развитию спорта и физкультуры при участии Президента РФ Владимира Путина. Фото: пресс-служба Кремля.

Форум "Россия - спортивная держава", который должен был состояться в Екатеринбурге в октябре 2020 года, перенесён на неопределённый срок из-за COVID-19. В рамках этого мероприятия должно было пройти заседание Совета по развитию спорта и физкультуры при участии Президента РФ Владимира Путина.

"Форум будет перенесён на другие даты, более полная информация будет озвучена позднее", - сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет форума.

Федеральные СМИ сообщают, что спортивное мероприятие перенесли на март 2021 года.

Ранее сегодня днём в департаменте информполитики Свердловской области сообщили, что никакой информации о переносе мероприятия пока нет.

Напомним, вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в заседании рабочей группы по подготовке Совета при Президенте РФ по развитию спорта и физкультуры. Глава региона подчеркнул, что форум "Россия - спортивная держава", который предположительно пройдёт в начале октября, станет первым международным событием в очном формате после снятия ограничений по коронавирусу в Свердловской области.

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