Евгений Куйвашев и Томас Бах открыли форум Международных спортивных федераций

Темы форума войдут в повестку Всемирного саммита бизнеса и спорта «СпортАккорд». Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах открыли форум Международных спортивных федераций. Мероприятие проходит в онлайн-формате.

Как сообщает департамент информполитикии Свердловской области, в церемонии открытия IF Forum 5 ноября приняли участие генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус и президент генеральной ассоциации международных спортивных федераций (GAISF) доктор Раффаэле Чиулли.

Форум стал дискуссионной онлайн-площадкой для обсуждения вопросов управления, снижения рисков и развития глобальных спортивных организаций в период кризисов и пандемии.

Глава региона выразил уверенность, что стартовавший форум «послужит дальнейшему развитию спорта, поможет в решении глобальных вопросов развития общества, укрепления традиций здорового образа жизни».

«Вызовы, с которыми столкнулся мир в этом году, отчетливо показали, как важно умение мобилизоваться, сохранить позитивный настрой и личным примером вдохновить людей быть сильными и стойкими. Такие примеры мы всегда видим в спорте. У спорта есть удивительное свойство — он стирает границы между странами и континентами, делает людей ближе и понятнее друг другу. Символично, что именно Екатеринбургу, соединяющему Европу и Азию доверено право провести в 2021 году Всемирный саммит «СпортАккорд», это большая честь для Свердловской области», — сказал Евгений Куйвашев.

«Здоровье и безопасность всех заинтересованных сторон всегда были и остаются нашим главным приоритетом. Из-за быстро меняющейся ситуации мы, возможно, ещё не имеем всех ответов на оперативные вопросы, но мы разрабатываем различные сценарии развития событий из-за COVID-19», – сказал Томас Бах.

Темы форума войдут в повестку Всемирного саммита бизнеса и спорта «СпортАккорд», который состоится в Екатеринбурге в 2021 году.

Напомним, Всемирный саммит бизнеса и спорта «СпортАккорд» пройдёт в Екатеринбурге с 23 по 28 мая 2021 года на площадке МВЦ «Екатеринбург – Экспо». Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время заседания Совета по развитию физкультуры и спорта пригласил на саммит Президента РФ Владимира Путина.

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