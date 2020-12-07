Летающие лыжники из Норвегии стали триумфаторами Кубка мира по прыжкам с трамплина в Нижнем Тагиле

Халвор Эгнер Гранеруд (на фото) стал первым прыгуном в истории тагильского трамплина, кто выиграл оба соревновательных дня на Кубке мира. Фото: Евгений Вотинцев

В Нижнем Тагиле на комплексе «Аист» в шестой раз прошёл Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин. На горе Долгой за два соревновательных дня сюрпризов хватило. Сначала был обновлён рекорд по дальности прыжка, а затем норвежцы заняли весь подиум, чего на Кубке мира в Тагиле ещё не случалось. «Облгазета» рассказывает, как прошёл первый с марта этого года международный старт в регионе.

Увы, но зрители смогли увидеть выступления сильнейших прыгунов только в телевизионной трансляции. В текущих реалиях оргкомитет решил не идти на риск, тем более что после Нижнего Тагила спортсмены должны отправиться на полётный чемпионат мира в Словению. Тем не менее смотреть на пустые трибуны в трансляции было грустно. Непривычная тишина, застывшая в морозном уральском воздухе, ярко отражала правило 2020 года – спорт пока без зрителей.

Но сами этапы Кубка мира всё-таки прошли. Интересного на «Аисте» хватило на целый вагон и маленькую тележку. Пятничную квалификацию выиграл немецкий лыжник Маркус Айзенбихлер, приехавший на Урал в статусе лидера общего зачёта. Многие ждали от него победы в первый соревновательный день, но слишком уж непредсказуемы прыжки на лыжах, особенно при меняющемся ветре.

В субботу Айзенбихлер в первой попытке «улетел» аж на 136,5 метра – лучше всех. А вот во второй случилось что-то невероятное. Маркус поймал столь сильный порыв, что качнулся в воздухе, чуть не потеряв равновесие… Возможно, что ему действительно чуть раньше дали отмашку на старт, когда ветровая ситуация ещё не стабилизировалась, но прыжок у него не удался настолько, что с первой позиции он был отброшен…на 28-ю. Дальность составила всего 80 метров – меньше этого значения так никто и не прыгнул (даже занявший последнее место в тот день Ильмир Хазетдинов улетел на 94 метра).

Айзенбихлер был так расстроен, что хоть и пытался скрыть эмоции, но всё равно горячился в беседе. «Я действительно злюсь, в том числе и на себя. Но, конечно, понимаю, что это часть нашего спорта и что-то подобное может случиться», – сказал спортсмен.

Неудачей немецкого лыжника смог воспользоваться его ближайший преследователь – норвежец Халвор Эгнер Гранеруд. Он продемонстрировал два уверенных прыжка на 132,5 и на 132 метра, получил хорошие баллы и стал первым. Обладатель второго места – австриец Даниэль Хубер – проиграл ему почти 15 очков.

А одним из главных героев субботнего этапа стал Роберт Йоханссон. Хоть норвежец и занял в итоге третью строчку, но его прыжок во второй попытке стал новым рекордом по дальности на нижнетагильском большом трамплине. Йоханссон пролетел 142,5 м. Это ровно на один метр больше предыдущего достижения, которое было установлено в 2017 году. Тогда его соотечественник Йоханн Андре Форфанг улетел на 141.5 метра. Три года рекорд Форфанга побить никто не мог.

– Фантастический день для меня!, – прокомментировал своё выступление Роберт Йоханссон. – Подготовка трамплина была идеальной. Мы узнали, что на этом комплексе возможны действительно длинные прыжки и без каких-либо серьёзных проблем при приземлении.

Во второй день норвежцы продолжили радовать своей стабильностью. Всё тот же Халвор Эгнер Гранеруд в самом финале обошёл всё того же Роберта Йоханссона всего на 0,8 балла. И также установил своеобразный рекорд: ещё никому не удавалось победить два раза подряд на тагильском трамплине за один уик-энд. Более того, третье место осталось за Мариусом Линдвиком из команды Норвегии, а это ещё одно достижение: никогда раньше представители одной сборной не занимали весь пьедестал почёта на уральском этапе Кубка мира.

24-летний Халвор Эгнер Гранеруд, ставший триумфаторов двух тагильских стартов, возглавил общий зачёт Кубка мира. Жёлтую майку лидера, которую получил уже в субботу, он примерил впервые в карьере.

– Я думал, что [майка лидера] это будет для меня совершенно новый, свежий опыт, но особо не почувствовал разницы в своих прыжках, – сказал Гранеруд. – Хотя, откровенно говоря, когда подошёл к трамплину, взглянул на свой желтый нагрудный номер – и почувствовал гордость. Это прекрасно.

Увы, но не обошлось без вмешательства коронавируса… Как сообщила Международная федерация лыжного спорта (FIS), положительные тесты были выявлены у команды Австрии. В итоге четыре спортсмена отправились на карантин и во второй день на старт не вышли.

Если же говорить о выступлении российских спортсменов, то результаты не самые высокие. Хотя в первый день Евгений Климов стал седьмым, что, в общем, неплохо. Во второй день Михаил Назаров стал 16-м. Тагильчанин Вадим Шишкин в первый день стал 46-м, а во второй – замкнул протокол участников. Ещё один уралец – Илья Маньков – занял 33-е место во второй день.

Кстати, торжественная процедура купания в проруби не помогла немецким спортсменам. Двукратный олимпийский чемпион Андреас Веллингер, искупавшийся в нижнетагильском пруду накануне стартов, стал 39-м и 40-м соответственно. Видимо, теперь нужно придумывать другую традицию, которая поможет выиграть.

Если всё пойдёт по плану, то Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина, но уже среди женщин, пройдёт в Нижнем Тагиле в марте 2021 года. Более того, по предварительной информации, в проекте календаря на будущий сезон, этапы в Нижнем Тагиле могут стать стартовыми для всего Кубка мира и пройти в ноябре.

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