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Спорт
3 марта 2021, 14:00

Саммит "Спорт-Аккорд" в Екатеринбурге могут перенести на сентябрь

сайт саммита "Спорт-Аккорд"

При этом на официальном сайте саммита значится, что он пройдёт в столице Урала с 23 по 28 мая. Окончательное решение примет Федерация. Фото: сайт саммита

Всемирный саммит спорта и бизнеса "Спорт-Аккорд" в Екатеринбурге могут перенести с весны на осень. Документ с предварительными сроками проведения значимых физкультурных и спортивных мероприятий подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

При этом на официальном сайте саммита значится, что он пройдёт в столице Урала с 23 по 28 мая. Ранее губернатор также утверждал план выставочно-ярмарочных мероприятий на 2021 год. Согласно распоряжению, "Спорт-Аккорд" планировалась проводить в мае.

В департаменте информполитики Свердловской области "Областной газете" пояснили, что окончательное решение принимает Федерация. "Как только они нам пришлют об этом сообщение, мы вас проинформируем", - сообщили в департаменте.

Перед Новым годом министр спорта РФ Олег Матыцин уже заявлял в интервью ТАСС, что сроки саммита, намеченного на май 2021 года, могут быть сдвинуты ближе к осени "по понятным причинам".

Отметим, что на саммит "Спорт-Аккорд" в Екатеринбурге ждут Президента России Владимира Путина. В прошлом году во время заседания Совета по развитию физкультуры и спорта Евгений Куйвашев пригласил главу государства посетить весной столицу Урала. Владимир Путин ответил, что постарается зафиксировать в графике это мероприятие. Ожидается, что основной площадкой Всемирного саммита станет МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО".

Согласно распоряжению №28-РГ, подписанному губернатором в конце февраля, в список включены 11 значимых физкультурных мероприятий. Среди них: Турнир претендентов ФИДЕ по шахматам, международные соревнования по практической стрельбе, "Спорт-Аккорд" и другие. Документ опубликован на региональном интернет-портале правовой информации.

Фото: распоряжение
Областная газета Свердловской области

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