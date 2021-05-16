Уральский гонщик Сергей Карякин стал первым послом Универсиады-2023

Сергей Карякин: "Для меня это огромная честь стать первым послом Универсиады". Фото: Ирина Порозова

В Екатеринбурге перед основным стартом "Майской прогулки" представили первого посла XXXII Всемирных студенческих игр ФИСУ 2023 в Екатеринбурге. Им стал уральский гонщик, победитель ралли "Дакар-2017" Сергей Карякин.

Послы студенческих игр обычно занимаются популяризацией в мировом сообществе города, в котором проходят соревнования, продвигают идеи развития студенческого спорта и здорового образа жизни среди людей разных стран, поколений.

"Для меня это огромная честь стать послом. Наш горд с достоинством, эффективно и качественно выполнит эту задачу. У нас есть опыт - это ЧМ по футболу, когда наш горд был наполнен иностранцами, позитивом, миксом культур. Это у нас повторится. И надеюсь, что этому не помешает коронавирус", - сказал на церемонии Сергей Карякин.

Участников "Майской прогулки" сегодня также приветствовали талисманы Универсиады-2023: девушка-блогер Хитти, олень Ягги и соболёнок Кедри.

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