Анастасия Кирпичникова выступит на Играх-2021 и в бассейне, и на открытой воде

Для Анастасии Кирпичниковой 2021 год складывается удачно. Впереди – Олимпийские игры. Фото: Алексей Савченко/RusSportImage

Пловчиха Анастасия Кирпичникова, из нижнетагильского спортклуба «Спутник», прошла квалификацию на летние Олимпийские игры в Токио на открытой воде. В отборе в Сетубале (Португалия) она вошла в восьмёрку сильнейших и теперь сможет выступить на Играх сразу в двух видах плавания.

Анастасия стала первой россиянкой в истории, которая квалифицировалась на Олимпиаду и в бассейне, и на открытой воде. Случай для нашего плавания, конечно, уникальный.

Мы уже писали, что Анастасия дебютировала на десятикилометровой дистанции только лишь в прошлом году на чемпионате России. С 2014 года в этой дисциплине выигрывала только одна спортсменка – Анастасия Крапивина. Но уральская пловчиха, не выступая на подобных соревнованиях, стала лучшей, обогнав ближайшую преследовательницу на 11 секунд. Стоит ещё учесть, что наш регион традиционно не представлен в этом виде.

Анастасия Кирпичникова рассказала нам, что тогда идея принадлежала во многом её тренеру – французскому специалисту Филиппу Лукасу.

– Мой тренер специализируется на открытой воде, и он увидел во мне потенциал. Я ехала на чемпионат России, чтобы набраться необходимого опыта. Например, нужно пробовать быстро попить во время дистанции, а также ориентироваться, если плывёшь одна.

Международный дебют на открытой воде состоялся на чемпионате Европы в Будапеште. Анастасия стала восьмой, что для соревнований такого уровня вполне неплохо. Кроме того, пришлось плыть в специальном гидрокостюме (спортсменка это делала второй раз в жизни), а температура воды была всего около 17 градусов.

В португальском Сетубале, где проходил олимпийский отбор, необходимо было попасть в топ-8. Анастасия и замкнула эту восьмёрку. И впереди у неё Олимпиада.

Сама спортсменка отметила, что рада прошедшему отбору. «Но думала, будет легче. Была волна, и этого уже хватило для того, чтобы все стало тяжелее».

Старший тренер сборной команды России по плаванию на открытой воде Сергей Бурковрассказал Всероссийской федерации плавания, что заплыв, действительно, был тяжелее, чем в Будапеште.

– Были волны, и ветер, и большие лодки, и холод, плыли в костюмах, вода почти 19 градусов, но Настя с честью справилась. Это единственный человек у нас, который будет участвовать в двух видах спорта в Токио. Скорость у девушек была очень высокая. Настя в этот раз сделала очень хороший финиш и у многих выиграла. Теперь ждём Токио, там будут совершенно другие условия.

Ранее, на чемпионате России, который прошёл в апреле, Анастасия Кирпичникова выполнила олимпийский норматив на дистанциях 400, 800 и 1500 метров вольным стилем в 50-метровом бассейне. Более того, на дистанции 1500 метров она установила рекорд России, а на недавнем чемпионате Европы ещё и показала рекордное для нашей страны время на восьмисотметровке. И это в 20 лет!

Плавание на Олимпийских играх в Токио начнётся 24 июля и завершится 5 августа. Всего будет разыграно 37 комплектов наград.

«В тему»: В начале июня также стало известно, что тренерский штаб сборной России по плаванию утвердил состав женской эстафеты на дистанции 4 по 200 метров вольным стилем. В состав команды вошла ещё одна свердловская пловчиха – Валерия Саламатина. И Валерия, и Анастасия Кирпичникова примут участие в Олимпийских играх впервые.

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